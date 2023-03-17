Они заявили о росте непрофессионального и небезопасного поведения российских пилотов.

В этом месяце Соединенные Штаты Америки наблюдали значительный всплеск агрессивных полетов российских военнослужащих в Сирии.

Об этом заявил командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, пишет CNN. По его словам, российские штурмовики пролетают над американскими базами, загруженными оружием, "в попытке вызвать провокацию".

Курилла отметил, что такие полеты - это не то, что ожидается от профессиональных ВВС. Значительный всплеск произошел примерно с 1 марта. "В последнее время мы наблюдаем рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе", - добавил он.

Видео дня

Отмечается, что в рамках кампании по борьбе с ИГИЛ США разместили в Сирии около 900 военнослужащих в Сирии на двух разных базах. У Штатов и России есть линия деконфликтности, чтобы гарантировать, что операции не приведут к просчету или непреднамеренной эскалации.

Курилла считает, что действия России были попыткой "пересмотреть протоколы деконфликтной ситуации, которые они нарушают каждый день".

Сбитие американского беспилотника над Черным морем

Как сообщал УНИАН, 14 марта в США заявили, что российский истребитель Су-27 сбил их беспилотник MQ-9 Reaper. В Вашингтон сразу вызвали посла РФ.

Изначально в Министерстве обороны РФ заявили, что не сбивали американский БПЛА, а также назвали его миссию над Черным морем провокацией.

Вчера Штаты опубликовали видео инцидента, на котором можно увидеть, как истребитель РФ сбрасывает на беспилотник топливо и врезается в него.

Сегодня стало известно, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил пилотов этого Су-27.

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