Российские хакеры пытались украсть данные о вакцине от COVID-19
14:16, 05 мая 2020Мир
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Британские спецслужбы заявили о хакерской атаке на местные университеты.
Иллюстрация / REUTERS
Российские хакеры атаковали британские университеты, которые занимаются разработкой вакцины и тестируют лекарство против COVID-19.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
О массированной кибератаке на британские университеты сообщили спецслужбы королевства. Хакеры пытались похитить данные о создании вакцины, исследовании лекарств и оборудовании для лечения COVID-19.
Как сообщал УНИАН, в России количество инфицированных коронавирусом превысило 150 тыс. человек. За последние сутки в России выявлено 10 тыс. 102 новых случая коронавируса. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни.
Тем временем количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек.
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