Евродепутат, у помощника которого прошел обыск, заявил, что о таких действиях никого никто не предупреждал.

В офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге прошли обыски в рамках расследования по делу о продвижении российской пропаганды.

Как уточнила прокуратура Бельгии, обыски прошли на рабочих местах и в доме сотрудника Европарламента, передает радио Свобода. В сообщении бельгийской прокуратуры сказано, что лицо, у которого прошли обыски, могло играть важную роль в связях некоторых евродепутатов с изданием Voice of Europe, которое Евросоюз включил в санкционные списки за распространение кремлевских нарративов и дезинформации об Украине. Тогда в редакции Voice of Europe обвинения ЕС отвергли.

Евродепутат, у помощника которого прошел обыск, заявил, что о таких действиях никого никто не предупреждал. Он также заявил, что "не причастен ни к одной так называемой российской дезинформационной операции".

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Российская пропаганда в Европе

Прокуратура Бельгии начала расследование обвинений во вмешательстве РФ в работу Европарламента после того, как чешская разведка накрыла шпионскую сеть, которая использовала евродепутатов для распространения кремлевских нарративов.

Как уточнил тогда представитель министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжинский, спецслужбы Польши и Чехии, разоблачили шпионскую сеть, которую финансировала РФ.

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