Путин может остаться у власти даже после проигрыша РФ на войне в Украине.

Политолог Михаил Шейтельман заявил, что в России в последнее время не происходило никаких акций протеста против действующего режима и вряд ли там вообще возможен протест против действий Кремля. Он подчеркнул, что Путин может остаться у власти даже после проигрыша в войне против Украины.

Как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, большинство тех, кто готов высказать какую-то позицию, либо уехали из страны, либо сидят в тюрьме.

"Я в последнее время уже не помню особо каких-то акций... Я думаю, что, как говорит Путин, 99,9% тех, кто готов как-то выражать свою позицию, они уже почти все уехали, часть сидит в тюрьме, те, кто высказывал свою позицию, как Яшин, Кара-Мурза", – объяснил Шейтельман.

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По словам политолога, поражение России в Украине не обязательно приведет к падению путинского режима. Путин может оставаться у власти в РФ еще много лет. Однако после поражения на войне против Украины Россия будет беднеть и деградировать.

В то же время Шейтельман подчеркнул, что россияне упустили последний шанс сменить власть в 2011-2012 годах, когда на протесты еще выходили тысячи граждан РФ.

"Тогда еще можно было сменить Путина. Теперь практически невозможно бороться. Как в Северной Корее – невозможно бороться против вождя. Вот, заметьте, уже три поколения вождей в Северной Корее сменяют друг друга. А о протестах мы вообще даже ни разу не слышим. Когда мы слышали, когда были последние протесты в Северной Корее? Там люди ели траву, голодали, умирали от голода. Пока протестов там не было. Наиболее вероятный сценарий для России – все-таки то, что их ждет, – это Северная Корея", – добавил политолог.

Что будет с Россией после войны: прогнозы

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россию всколыхнет ряд бунтов. По его мнению, РФ распадется совсем скоро, ВСУ осталось сделать несколько шагов, чтобы запустить нужный процесс внутри страны-агрессора.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский предполагает, что Россию всколыхнет гражданская война. По его мнению, Россия распадется не мирно на отдельные республики по этническим признакам, а образуются вооруженные кланы, которые будут между собой воевать.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не бояться, что Россия разваливается. Он подчеркнул, что мир от этого не упадет.

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