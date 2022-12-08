Украинский министр подчеркнул, что мир от этого не упадет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не бояться, что Россия разваливается.

В интервью The Wall Street Journal украинский министр подчеркнул, что мир от этого не упадет.

"Я призываю мир не бояться того, что Россия разваливается. Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого", – заявил Кулеба.

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Глава МИД напомнил так называемую речь "Котлета по-киевски", когда мир боялся развала СССР.

"Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, что пришло время признать тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир рухнет, если Россия развалится. Но народ России развалит свою страну, как это произошло с Российской империей в 1917 году", – заявил Кулеба.

Справка УНИАН. Речь "Котлета по-киевски" – шуточное название исторической речи президента США Джорджа Буша-старшего, с которым он выступил 1 августа 1991 года в Киеве. Тогда политик предостерег украинцев от "самоубийственного национализма", призывая сохранить СССР и отказаться от независимости от Москвы. Речь возмутила украинских националистов и американских консерваторов, а редактор газеты The New York Times Уильям Сафир назвал ее "котлетой по-киевски" (Chicken Kiev speech – "курица" также используется как "трус" в англ.).

Развал России: что известно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в середине сентября говорил, что распад России начался 24 февраля - в день полномасштабного вторжения в Украину, когда оккупанты не смогли быстро захватить наше государство.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Россию всколыхнет гражданская война. По его мнению, Россия распадется не мирно на отдельные республики по этническим признакам, а образуются вооруженные кланы, которые будут между собой воевать.

В то же время военный эксперт Петр Черник заметил, что процесс распада России может занять даже десятилетия.

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