Кровавый диктатор не понимает, что его время практически закончилось.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков сделал прогноз о том, когда закончится война РФ против Украины и сколько после этого продержится Путин, которому грозят не только санкции, но еще и суд в Гааге. Он считает, что кровавый диктатор не осознает плачевность своей ситуации.

В эфире FREEДОМ Гудков прокомментировал информацию о том, что в РФ хотят запустить серийное производство дронов, которые помогут разгонять протесты. Такие беспилотники получили название "Шершень", они якобы смогут пугать митингующих ультразвуком. По мнению Гудкова, военные РФ, создавая такие дроны, попросту пытаются имитировать деятельность.

"Армия, которую он создал, миллион с лишним человек, должна чем-то заниматься. Они там дела возбуждают, врагов народа ищут. Они должны чем-то заниматься", - отметил оппозиционер.

В РФ продолжается "осваивание" бюджета и ничего не меняется. Гудков напомнил, что ранее там уже пытались создать комплекс "Стена", который должен был бить митингующих электрошоком и поливать их водой. Такие "творения" - результат работы тех, кто попросту хочет показать Путину свою поддержку и лояльность.

"Это не поможет. Это все иллюзии защиты, а потому, скорее всего, его внутри изковырнут, если там действительно что-то начнется. Если все почувствуют, что запахло жареным, скорее всего, там произойдет сверху революция или переворот какой-то. Но это один из наиболее вероятных вариантов на сегодняшний день. Они хотят сейчас и журналистов воспитать, и в детских садиках патриотизм пропутинский преподавать. Они не понимают, что у них времени больше нет", - отметил Гудков.

Он напомнил недавнее заявление пропагандистки Симоньян, которая признала, что ее и всех, кто причастен к деятельности Кремля, ждет суд в Гааге. Она боится, что в случае проигрыша им придется ответить за свои поступки.

"Она очень-то это начинает понимать, не только она, многие-многие другие... Ну, я так полагаю, что война, к сожалению, продлится еще не меньше полугода. Это самый минимум. И закончится военным поражением Путина, будет сильнейшие эмоции в народе... Будет серьезнейшее наращивание давления санкций. Ну, я думаю, что после этого он продержится от нескольких месяцев или максимум пару лет", - отметил Гудков.

Война РФ против Украины: чем все обернется для Путина

Ранее стало известно, что подготовка к трибуналу над кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его подельниками уже началась. Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, запущен глобальный процесс юридической ответственности за массовые убийства украинцев россиянами.

Тем временем в МВД отметили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет продолжаться и в Запорожской области, и на востоке нашей страны.

Помимо этого президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится или когда Украина победит, или когда этого захочет РФ. При этом, если Украина не удержит агрессию России, то эта война перекинется на другие территории, а может, даже и на другие континенты.

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