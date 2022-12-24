Соответственно можно ожидать на месте РФ появления другого типа государства, говорит советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россию всколыхнет ряд бунтов. По его мнению, РФ распадется совсем скоро, ВСУ осталось сделать несколько шагов, чтобы запустить нужный процесс внутри страны-агрессора.

"Конечно же 100 000 убитых военнослужащих РФ на население страны не повлияет. Российская Федерация должна захлебнуться в бунтах. А вот эти бунты начнутся, когда российская политическая элита будет раздражать общество своё. А раздражать она их будет своей трусостью или своими паническими настроениями. Осталось пару шагов: падение одного-двух крупных военных объектов на территории Украины несомненно приведёт к паническим настроениям в политических кругах РФ", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что российское общество построено на принципе подчинения и страха. Общество почувствует утерю подчиняемости и потерю страха, и после этого начнет реализовывать свои качества, но уже не на территории Украины, а на территории собственной страны.

"Они будут грабить банкоматы, мародерить. Мы это с вами увидим в самое ближайшее время, вы увидите падение Российской империи. Соответственно мы с вами можем ожидать на месте РФ появления другого типа государства. Оно не будет демократичным, но по крайней мере на какое-то время будет менее агрессивным", - добавил Подоляк.

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