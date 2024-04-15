У Москвы была возможность повлиять на Иран, если бы эта атака противоречила российским интересам.

После первого в истории удара Ирана по Израилю МИД России "выразил крайнюю озабоченность" и "призвал все вовлечённые стороны к сдержанности".

"Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", - написала Мария Захарова.

Как считает обозреватель BILD, это свидетельство того, что Москва заинтересована в нестабильности на Ближнем Востоке, так как это отвлекает внимание от войны в Украине. Россия "встала на сторону ультраисламистских аятолл" и проявила цинизм, пишет журналист.

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"Возможно, Кремль заинтересован в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался непредсказуемым. Это связывает американские силы и деньги, которых, в свою очередь, не хватает для защиты Украины", - сказал BILD Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Он уверен, что Россия наверняка была проинформирована о планах Ирана.

"У Москвы была возможность повлиять на Иран, если бы эта атака противоречила российским интересам. Россия этого не сделала", - добавил эксперт.

Удар Ирана по Израилю - детали

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами-камикадзе. В Армии обороны Израиля сообщили, что было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. В ходе массированной воздушной атаки Ирана на Израиль половина запущенных баллистических ракет не взлетела или упала в полете. Об этом пишет ABC News со ссылкой на чиновников США.

Все, чего Иран добился, запустив свои беспилотники и ракеты по Израилю - это продемонстрировал истинные масштабы своего военного бессилия. Как пишет The Telegraph, только одному из примерно трехсот дронов и ракет, выпущенных иранцами по Израилю, удалось достичь своей цели, при этом большинство из них было уничтожено задолго до того, как они приблизились к израильской территории.

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