В Вооруженных силах США сообщили, что во время атаки Ирана на Израиль уничтожили 80 беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет.

В ходе массированной воздушной атаки Ирана на Израиль половина запущенных баллистических ракет не взлетела или упала в полете. Об этом пишет ABC News со ссылкой на чиновников США.

"По меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю, либо не запустились, либо потерпели неудачу в полете, либо разбились, не достигнув своих целей в Израиле", - говорится в сообщении.

Если это действительно так, отмечает ABC News, это означало бы, что Израилю и его союзникам нужно было сбить лишь половину баллистических ракет, запущенных Ираном.

Видео дня

Ранее чиновник США сообщил изданию, что среди более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет было от 115 до 135 баллистических ракет, направленных на Израиль.

Также в Вооруженных силах США сообщили, что во время атаки Ирана на Израиль уничтожили 80 беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет.

Ранее США заявляли, что перехватили 70 дронов. Отмечалось, что среди перехваченных целей - баллистическая ракета, которая была на ракете-носителе, и семь беспилотников до того, как они оторвались от земли.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами-камикадзе. В Армии обороны Израиля сообщили, что было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Почти 99% из них перехватили, в этом помогали союзники.

В то же время, отмечают аналитики, массированная атака Ирана на Израиль может быть только началом, Тегеран располагает тысячами ракет и дронов-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: