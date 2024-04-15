Тегерану не хватает военной мощи, необходимой для реализации его намерений.

Все, чего Иран добился, запустив свои беспилотники и ракеты по Израилю - это продемонстрировал истинные масштабы своего военного бессилия.

Как пишет The Telegraph, только одному из примерно трехсот дронов и ракет, выпущенных иранцами по Израилю, удалось достичь своей цели, при этом большинство из них было уничтожено задолго до того, как они приблизились к израильской территории. И как пишет издание, совсем не стоит удивляться тому что первая попытка Ирана вступить в прямую конфронтацию с Израилем потерпела сокрушительное поражение.

"Неспособность России достичь своих военных целей на Украине отчасти объясняется неэффективностью иранских беспилотников, которые Тегеран поставил Москве в значительных количествах, но которые оказались несопоставимы с превосходящей системой противовоздушной обороны Украины, большая часть которой предоставляется со стороны Запада", - пишет издание.

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То же самое произошло и во время субботней атаки по Израилю, так как сочетание израильских систем обороны и перехватов, осуществленных военными США, Великобритании, Иордании и Франции привело к тому, что почти все ракеты и беспилотники не достигли своих целей

"Таким образом, вместо выполнения обещания, данного Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, о том, что Израиль должен быть "наказан", все, чего удалось добиться с помощью беспилотных и ракетных бомбардировок, — это обнажить фундаментальную слабость военной угрозы Ирана. Более того, иранцы продемонстрировали остальному миру свой истинный статус враждебного государства, которое не только спонсирует глобальную сеть исламистских террористических группировок, но и намерено вести войну против Запада и его союзников", - пишет The Telegraph.

Как объясняет издание, до сих пор Ирану успешно удавалось заметать следы, избегая прямой конфронтации с Израилем, предпочитая вместо этого полагаться на сеть террористических группировок.

"Теперь маска спала, и нападение Ирана на Израиль раскрыло истинные намерения Исламской Республики на всеобщее обозрение...Иран больше не будет рассматриваться просто как вызов для западных политиков, а как реальная угроза безопасности Запада, с которой необходимо бороться лицом к лицу, будь то срыв его усилий по приобретению ядерного оружия или демонтаж его террористической инфраструктуры".

Атака Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами-камикадзе. В Армии обороны Израиля сообщили, что было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Почти 99% из них перехватили, в этом помогали союзники.

В то же время в США заявили, что в ходе атаки по меньшей мере половина баллистических ракет либо не запустились, либо потерпели неудачу в полете, либо разбились, не достигнув своих целей.

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