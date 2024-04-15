Удар Ирана по Израилю продемонстрировал стратегическую некомпетентность США, считает эксперт.

Нападение Ирана на Израиль продемонстрировало неспособность администрации Джо Байдена снизить напряженность на Ближнем Востоке и сдержать продолжающийся конфликт в секторе Газа. Об этом рассказал Business Insider эксперт по национальной безопасности и внешней политике Шон Макфейт.

В субботу Иран запустил ракеты и беспилотники против Израиля, назвав это ответом на авиаудар по консульству страны в Сирии почти две недели назад. США ожидали, что Иран нанесет ответный удар, но вопрос был лишь в том, когда и как. При этом президент Джо Байден подтвердил поддержку США Израиля и предостерег Иран от нападения на Израиль, однако результата это не имело.

Эксперт отметил, что наглое игнорирование Ираном предупреждения Байдена может быть результатом серии непоследовательных стратегических шагов со стороны США в ходе войны между Израилем и сектором Газа, отметив, что у администрации Байдена "нет стратегической компетентности".

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Войной в Газе США вклинились в конфликт и до сих пор подавали миру противоречивые послания посредством военной поддержки Израиля и одновременной гуманитарной помощи Газе, в результате чего страны Персидского залива, такие как Иран, чувствовали себя более оборонительно, сказал эксперт.

"Тот факт, что администрация Байдена одновременно вооружает Израиль и отправляет помощь в Газу, показывает миру, что команда Байдена не обладает стратегической компетентностью", - сказал Макфейт. "Они уже потеряли контроль".

Атака Ирана на Израиль - позиция Байдена

Президент США Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в воскресенье убедил его не атаковать Иран в ответ на воздушную атаку в ночь на 14 апреля.

По информации СМИ, Байден убеждал Нетаньяху, что Израиль победил, избежав серьезных последствий атаки со стороны Ирана, а, следовательно, удары в ответ не нужны.

Пр этом в том же разговоре Байден сообщил Нетаньяху, что США будут выступать против контратаки против Ирана. Такое решение получило шквал критики от представителей обеих партий Конгресса.

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