За два года из России сбежали сотни тысяч людей, которые выступали против войны и репрессий. "На их плечах" в Европу проникла и агентура спецслужб.

Кремль воспользовался массовым бегством из России оппозиционно настроенных граждан, чтобы под этим прикрытием заслать профессиональных шпионов, диверсантов и наемных убийц в страны Европы. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя обстоятельства убийства в Испании российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова.

Издание отмечает, что Кузьминов, застреленный в городке Вильяхойос 13 февраля этого года, является лишь одним из многих убитых или внезапно умерших россиян, которые так или иначе насолили российскому диктатору Владимиру Путину.

Примечательно, что Москва даже не пытается сделать вид, что не имеет отношения к убийству своего бывшего пилота. "Этот предатель и преступник стал моральным трупом в тот самый момент, когда планировал свое грязное и ужасное преступление", - заявил глава внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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После вторжения в Украину известные россияне погибали при необычных обстоятельствах на трех континентах. В Википедии даже существует отдельная статья "Подозрительные смерти российских бизнесменов (2022-2024)", в которой приводится список из 51 имени. WSJ пишет, что по крайней мере часть из них стали жертвами российских агентов, рассеянных по миру, в частности, во время последней волны антивоенной эмиграции.

По словам европейских чиновников, Кремль умышленно оставил границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать от мобилизации и репрессий в Европу, Центральную Азию и на Кавказ. Ведь вместе с этими "беженцами" в Европу проникали новые российские агенты - на замену тем "дипломатам", которых массово высылали из Европы в последние два года.

Представители западных разведок говорят, что российская агентура становится все более наглой и креативной в подавлении инакомыслия за рубежом. Они также все чаще используют иностранных граждан в операциях, поручая им шпионские миссии.

Убийство Максима Кузьминова в Испании

Как писал УНИАН, в середине февраля в Испании нашли застреленным российского летчика Максима Кузьминова, который летом перегнал в Украину свой вертолет и сдался украинским властям. Как рассказали в ГУР, ошибкой Кузьминова было то, что он отказался остаться в Украине, а потом еще и пригласил к себе в Испанию свою бывшую девушку.

Смерти Кузьминова порадовались не только российские пропагандисты и руководители спецслужб. Не нашел добрых слов о нем даже его собственный отец, который, очевидно, полностью разделяет захватническую политику Кремля.

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