По данным следствия, за последний месяц на банковские счета более 130 000 молдавских граждан было переведено более 15 миллионов долларов.

Власти Молдовы утверждают, что Россия организовала "мафиозную" сеть, через которую платит молдаванам за то, чтобы они проголосовали против вступления в ЕС на референдуме 20 октября, а также против прозападного президента Майи Санду на одновременных выборах.

Как рассказал Politico начальник полиции Молдовы Виорел Чернэуцэану, страна столкнулась "с феноменом подкупа избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией, подобного которому еще не видела".

Молдавские детективы сообщают, что только за последний месяц на банковские счета более 130 000 молдавских граждан было переведено более 15 миллионов долларов российских средств.

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По данным следствия, к организации схемы причастен Илан Шор, основатель ныне запрещенной пророссийской политической партии, который помогал отмывать средства, предназначенные для подкупа избирателей, через сеть банков. После этого координаторы в России поручали чиновникам и местным активистам действовать от их имени, передавая наличные через сообщениями Telegram.

Также ранее советник по национальной безопасности Молдовы Станислав Секриеру заявил POLITICO, что Россия начала "беспрецедентный натиск" пропаганды и запугивания перед выборами 20 октября. По его словам, в этом году Россия планирует потратить около 100 миллионов евро на "вмешательство в молдавские демократические процессы".

Молдова и Россия

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдовы, ведь "если Украина падет, Молдова станет следующей страной в очереди".

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду, обвинившая Россию в попытке свергнуть ее правительство, заявила, что Молдова по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, и призвала партнеров увеличить свою поддержку.

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