Пока непонятно, имеет ли РФ возможность успешно вывести на орбиту ядерное противоспутниковое устройство.

Россия в ближайшее время не будет иметь своего противоспутникового оружия в космосе - пока даже непонятно, имеет ли РФ возможность успешно вывести на орбиту ядерное противоспутниковое устройство. Об этом пишет Politico со ссылкой на людей из разведки США, знакомых с проблемой.

Отмечается, что хотя Россия продвигается вперед в своих попытках разработать новый опасный ядерный потенциал в космосе, она не готова разворачивать такое устройство в ближайшем будущем.

"Москве все еще нужно завершить работу над противоспутниковым оружием с ядерными технологиями — об угрозе на этой неделе сообщили в разведке, распространяющейся на Капитолийском холме. И непонятно, сможет ли Москва успешно запустить его на орбиту, если она усовершенствует свое оружие", - говорится в статье.

Авторы пишут, что обсуждаемый тип оружия, вероятно, будет иметь способность уничтожать спутники, в том числе американские. Это может нарушить связь по всему миру и, возможно, военные операции США. Тем не менее, противоспутниковое устройство не будет иметь возможности атаковать Землю.

Издание напоминает, что Москва является участником Договора о космосе, который запрещает размещение в космосе ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

"Официальные лица были особенно обеспокоены ядерным потенциалом России после ее вторжения в Украину. Эти опасения касались прежде всего соображений Москвы по размещению наземного ядерного оружия. Хотя Кремль угрожал использовать ее на поле боя, представители разведки посчитали, что Москва не пытается активно переместить такое оружие на линию фронта. Но движение России в космосе выглядит иначе. Разработки Москвы по ядерному противоспутниковому оружию являются гораздо более достоверной и тревожной угрозой", - пишет СМИ.

Разработки РФ ядерного оружия в космосе

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены планами РФ о ядерном оружии в космосе. Так, член Палаты представителей Майк Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности" США.

В частности, парламентарий попросил президента Джо Байдена рассекретить информацию, чтобы обеспечить открытую дискуссию о том, как на нее реагировать.

В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ об этом "очередным приемом Белого дома".

По его словам, администрация Байдена пытается правдами или неправдами побудить Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег Украине.

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