Россия, вероятно, использует украинские запасы зерна, чтобы купить голоса за свое возвращение в Совет по правам человека ООН.

Россия оказывает давление на малые страны, чтобы они проголосовали в ее пользу в следующем месяце, когда будет приниматься решение о членстве в Совете ООН по правам человека.

Как сообщает The Independent, Россия, вероятно, использует украинские запасы зерна, чтобы купить голоса за свое возвращение в Совет по правам человека ООН, после того как ее исключили из состава комиссии за вторжение в Украину.

Как говорится в материале, Путин приказал своим дипломатам попытаться заручиться поддержкой достаточного количества стран, чтобы Москва могла победить другие восточноевропейские страны в голосовании за членство в Совете 10 октября.

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Россия конкурирует с Албанией и Болгарией за одно из двух мест в Совете, отведенных для стран Центральной и Восточной Европы. По иронии судьбы, одной из заменяемых стран на самом деле является Украина – сроки ее и Чехии истекают.

"Россия, очевидно, предлагает такие стимулы, как зерно и оружие, в обмен на голоса. Помимо других шагов по углублению отношений с Африкой, мы знаем, что президент Путин уже пообещал африканским государствам зерно еще в июле на саммите Россия-Африка", — говорит Юсуф Сайед Хан, старший юрист международной правозащитной фирмы Global Rights Compliance.

"В то же время Россия занимается систематическим разграблением украинского зерна, восстановив инфраструктуру, чтобы использовать возможность экспорта миллионов тонн с оккупированной украинской территории в Россию. Это не совпадение", — добавляет адвокат по военным преступлениям.

"Суть в том, что Россия сейчас находится в не лучшем положении для вступления в Совет по правам человека, чем почти 18 месяцев назад... Во многих отношениях ее предложение о воссоединении и результаты голосования станут барометром международного положения России", — говорит Хан.

Хан отметил, что Россия, скорее всего, попытается убедить меньшие страны в том, что они не хотят, чтобы их сделали инструментом для служения политической воле западных стран.

Членство России в Совете ООН

7 апреля 2022 года Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. 93 страны проголосовали за приостановку ее членства. 24 проголосовали против и 58 воздержались.

27 сентября 2023 года стало известно о том, что Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. Она подала свою кандидатуру на выборы членов Совета по правам человека на срок 2024-2026 годов, которые должны состояться 10 октября. Россия намерена бороться с Албанией и Болгарией за два места в региональной группе государств Восточной Европы.

В МИД прокомментировали намерения России вернуться в Совет ООН по правам человека

В настоящее время в совете представлены пять восточноевропейских государств – Чехия, Грузия, Литва, Черногория и Украина. Сроки полномочий Чехии и Украины истекают в декабре 2023 года. Есть две вакансии, но три кандидата — Албания, Россия и Болгария.

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