Стратегическая выгода для России усилит обеспокоенность Запада по поводу растущего влияния Москвы в Африке.

Россия поддерживает обе стороны в гражданской войне в Судане, чтобы достичь своих амбиций по созданию военной базы на Красном море.

Москва согласилась поставлять оружие государственной армии Судана в обмен на базу на одном из самых оживленных морских путей мира, продолжая при этом снабжать ее врага через прокремлевских наемников, пишет The Times.

Делегация отправится в Россию на этой неделе, чтобы завершить соглашение по "жизненно важному оружию и боеприпасам", сообщил Ясир аль-Атта, помощник главнокомандующего Суданскими вооруженными силами (СВС). Сделка отражает масштаб иностранного вмешательства в 13-месячный конфликт, который поставил население Судана на грань голода.

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Стратегическая выгода для России усилит обеспокоенность Запада по поводу растущего влияния Москвы в Африке. Судан, третья по величине страна Африки, расположена на пересечении Индийского океана, Африканского Рога и арабского мира.

Аль-Атта заявил, что новый форпост Москвы в Порт-Судане будет логистическим центром, а не полноценной военной базой, и что против этого не должно быть никаких возражений.

"Сегодня сила заключается в финансовом влиянии, а ценности и этика стали товаром. Мы должны сделать смелые шаги для достижения наших военных и экономических целей на благо нашей страны и народа", - заявил он базирующемуся в Персидском заливе телеканалу Al Hadath.

Россия надеялась на создание базы во время правления бывшего суданского диктатора Омара аль-Башира, которое закончилось в 2019 году, когда он был свергнут своими генералами, которые сейчас ведут борьбу за власть. Конфликт между СВС и военизированными силами быстрой поддержки (RSF) предоставил России возможность воплотить в реальность свои амбиции в отношении Красного моря. Поддержка обеих сторон является частью стратегии.

Хотя формально Москва будет иметь дело с главнокомандующим армией СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом, прокси-армия наемников Кремля поддерживает RSF и управляет сетями контрабанды золота из Судана, чтобы помочь финансировать войну России в Украине.

"Поддержка обеих лошадей в скачках - это то, что лучше всего отвечает интересам России. Присутствие на Красном море является ключевой стратегической целью для России, о которой говорят уже много лет. Они понимают, что сейчас самое время добиться прогресса в этом вопросе, однако [гражданская война] утихает", - сказал Холуд Хайр, суданский аналитик и основатель Confluence Advisory.

Война в Судане - детали

По мнению аналитиков, иностранное вмешательство делает мир в регионе еще более отдаленной перспективой. Считается, что с начала войны погибло до 150 000 человек, и миллионам грозит угроза голода. Еще один геноцид в суданском регионе Дарфур также выглядит вероятным, спустя 20 лет после этнической чистки 300 000 человек арабской милицией Джанджавид, которую тогда возглавлял Мохамед Хамдан Дагало, который сейчас командует RSF. Объединенные Арабские Эмираты отрицают поставку оружия RSF. Поставка Ираном вооруженных дронов и другого оружия помогла СВС вернуть себе территорию вокруг столицы Хартума.

Появляются также свидетельства зверств, совершенных в течение более чем года войны. Свидетели рассказали, что убегающих детей "собрали в кучу и застрелили" бойцы RSF в столице региона Эль-Генейне в Дарфуре в июне прошлого года. Истории, собранные Хьюман Райтс Вотч, дают представление о нападениях RSF на африканские этнические общины, ставшие жертвами геноцида 1990-х годов.

Последней горячей точкой войны стал Эль-Фашир, последний городской центр в Дарфуре, не находящийся под контролем RSF. Совместно со своими союзными арабскими ополченцами RSF уже несколько недель осаждает Эль-Фашир, удерживая сотни тысяч людей от путей бегства и снабжения, большинство из которых были преследуемы из своих собственных деревень в других частях Дарфура.

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