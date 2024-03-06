Отмечается, что у Зеленского не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

Линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь простирается в Африку. Сегодня Украина воюет с РФ в Судане. Глобальная битва за оружие и экономические ресурсы обретает особенную форму, поскольку "обе стороны готовятся к войне, которая может продлиться еще много лет", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских и суданских военнослужащих, а также на видеоматериалы из Судана.

Издание отмечает, что летом 2023-го военный правитель Судана, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан оказался в осаде повстанческих сил в столице страны и обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И через несколько недель украинские коммандос высадились в Судане и подключились к вытеснению повстанческих сил. Среди прочего бойцы обучили суданских солдат новым тактикам, которые помогли сдерживать российскую армию в Украине, в частности, широко использовать дроны для атак.

"У Зеленского были причины серьезно отнестись к этому запросу: Бурхан незаметно снабжал Киев оружием вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. Кроме того, суданских повстанцев поддерживала российская военизированная группировка "Вагнера", которая также добывала золото в стране и использовала его для финансирования войны Москвы в Украине", - говорится в публикации.

Как пишет WSJ, для Украины отправка войск в Африку является новым смелым предприятием, частью стратегии по срыву военных и экономических операций России за рубежом, усложнению войны для Москвы и возможностью позиционировать себя в качестве оплота против российских вторжений, в том числе в регионы, где Запад неохотно принимал непосредственное участие.

"Но эта операция сопряжена со значительным политическим риском в тот момент, когда поддержка Украины Западом колеблется. В Судане Украина вступает во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США заявляют, что обе стороны совершили военные преступления. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что любая страна, предоставляющая материальную поддержку, "несет ответственность за разжигание зверств против суданского народа"", - говорится в публикации.

Отмечается, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не ответил на запросы о комментариях по этому поводу. Высказался начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Разведчик отказался комментировать, вводил ли он войска в Судан, но при этом объяснил целесообразность отправки украинских войск за границу в целом.

"Война - рискованное дело. Мы ведем полноценную войну с Россией… У них есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести им удар там", - заявил он.

WSJ акцентирует, что Судан стал полем боя в российско-украинской войне, потому что он богат двумя ресурсами: оружием и золотом.

Что касается оружия, то во время частых конфликтов в страну на протяжении нескольких десятилетий оружие поступало - прямо или косвенно - из США, России, Китая и других стран. В результате в начале 2022 года, когда Россия вторглась на Украину, у Судана было достаточно оружия, и Киев искал все оружие, которое мог найти.

"Мы в свое время вывезли из Судана много оружия. За это заплатили разные страны. У них был широкий ассортимент оружия… Там можно найти все, от китайского до американского оружия", - сказал Буданов.

РФ финансирует войну в Украине золотом из Африки

Напомним, ранее сообщалось, что деятельность военизированной группировки "ЧВК Вагнер" в Судане, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали с февраля 2022 года приносила доход в размере 114 млн долларов в месяц. В целом структуры "Вагнера" могли получить там более 2,5 млрд долларов с начала войны в Украине.

Отмечалось, что золото, добытое в африканских странах и отмытое на международных рынках, принесло миллиарды долларов российскому государству, которое имеет критически важные потребности для ведения войны.

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