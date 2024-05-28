Это также усилит сотрудничество с Ираном.

Россия может в ближайшее время подписать соглашение с вооруженными силами Судана об обмене оружием для своего логистического хаба в Порт-Судане на Красном море.

Как говорится в отчете Института изучения войны, помощник главнокомандующего ВСС Ясир Аль-Атта 25 мая анонсировал, что делегация военных скоро отправится в Россию, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов". При этом Аль-Атта описал запланированный российский центр как "не совсем военную базу".

В то же время российская сторона утверждает, что военные Судана смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.

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Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента РФ в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с главой СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля.

ISW считает, что Россия, возможно, изменит сторону поддержки в гражданской войне в Судане, чтобы поддержать вооруженные силы страны и создать свою военно-морскую базу в Красном море.

По мнению аналитиков, российская поддержка суданских вооруженных сил принесла бы большую пользу Ирану, поскольку это бы сблизило российскую и иранскую политику, а также стратегию в регионе.

Российское влияние в мире

The Hill. писал, что связи Америки и Запада с африканскими странами разрушаются, и в перспективе это может предоставить России больше влияния на этом континенте. Иран также является еще одним игроком в регионе, поддерживая "Исламское движение Нигерии" и правительство Судана, которое ведет гражданскую войну против повстанческой группировки.

Некоторые эксперты отмечают, что популистское, антизападное движение в африканских странах имеет органический характер (даже если оно частично подпитывается Китаем и Россией и эксплуатируется военными хунтами) и сосредоточено на давних обидах на бывшие западные колониальные государства.

Как пишет WSJ, линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь простирается в Африку. Сегодня Украина воюет с РФ в Судане. Глобальная битва за оружие и экономические ресурсы приобретает особую форму, поскольку "обе стороны готовятся к войне, которая может длиться еще много лет"

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