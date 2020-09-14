В России признали законность президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко - единственным легитимным главой государства.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Александр Григорьевич является легитимным президентом Беларуси, - заявил он.
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Так Песков прокомментировал вопросы журналистов после завершившейся встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
Спикер Кремля добавил, что в России "ценят и любят" всех граждан Беларуси, независимо от их политических предпочтений.
Но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Беларуси все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле, — пояснил он.
По словам пресс-секретаря, главы государств не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии в обмен на поддержку Лукашенко со стороны Москвы.
Эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, - отметил Песков.
14 сентября на встрече с Лукашенко в Сочи Путин анонсировал предоставление Беларуси 1,5 млрд долларов кредита.
Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи
- 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "один на один". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».
Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси
- После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- 8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которой - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
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