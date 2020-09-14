Кремль признал Лукашенко законным президентом / REUTERS

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Александр Григорьевич является легитимным президентом Беларуси, - заявил он.

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Так Песков прокомментировал вопросы журналистов после завершившейся встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Спикер Кремля добавил, что в России "ценят и любят" всех граждан Беларуси, независимо от их политических предпочтений.

Но как с самого начала говорил Владимир Путин, мы хотим, чтобы в Беларуси все происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле, — пояснил он.

По словам пресс-секретаря, главы государств не обсуждали возможность размещения российской военной базы на территории Белоруссии в обмен на поддержку Лукашенко со стороны Москвы. 

Эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, - отметил Песков.

14 сентября на встрече с Лукашенко в Сочи Путин анонсировал предоставление Беларуси 1,5 млрд долларов кредита. 

Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи

  • 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "один на один". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

  • После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
  • 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
  • 8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

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Автор: Наталия Печиборщ