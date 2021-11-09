Литва через мигрантов вводит с 10 ноября чрезвычайное положение в приграничной зоне.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил Евросоюзу профинансировать содержание беженцев на территории Беларуси и этим остановить спровоцированные режимом Лукашенко потоки мигрантов в Польшу и Литву.

Об этом он заявил на пресс-конференции 9 ноября, цитирует российское агентство ТАСС.

Лавров посетовал, что ЕС якобы придерживается "двойных стандартов" по борьбе с нелегалами.

"Нельзя применять различные стандарты к Италии и Польше, когда в Брюсселе рассматривают вопрос, как Варшава и Рим ведут себя в отношении мигрантов, которые едут в эти страны. Страны, откуда идут беженцы, тоже должны восприниматься одинаково", – заявил российский дипломат.

Читайте такжеЛукашенко пожаловался Путину на действия Польши из-за наплыва мигрантов из БеларусиОн уточнил, что речь идет о финансовой поддержке, чтобы удерживать мигрантов.

"Почему нельзя также белорусам помогать, у которых есть определенные потребности, чтобы беженцы, которых Литва и Польша никак не хотят пускать на свою территорию, как-то жили в нормальных условиях? Но эти люди не хотят оставаться в Беларуси или Турции, они хотят в Европу, в ту самую, которая долгие годы агитировала и рекламировала свой стиль жизни. Надо отвечать за свои поступки", – утверждает Лавров.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что задержанные на месте мигранты, незаконно пересекающие границу, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов. Вчера стало известно, что сотни мигрантов из Беларуси отправились на "штурм" польской границы.

Автор: Яна Ставская