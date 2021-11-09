Литва из-за мигрантов вводит с 10 ноября чрезвычайное положение в приграничной зоне.

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации на белорусско-польской границе.

Об этом говорится в сообщении лояльного к режиму в Беларуси Telegram "Пул первого".

Разговор был посвящен актуальным интеграционным вопросам обоих государств, однако часть разговора посвятили обсуждению ситуации с наплывом мигрантов на границе Беларуси и Польши.

"Особую обеспокоенность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши", - пишут в Telegram из пула Лукашенко.

Читайте такжеСитуация на границе с Беларусью угрожает безопасности ЕС - премьер ПольшиВ то же время действия польских силовиков на границе из-за спровоцированного белорусским режимом наплыва мигрантов Лукашенко назвал в интервью российскому журналу "Национальная оборона" "шантажом".

Он намекнул, что действия стран-соседей могут спровоцировать Минск на привлечение к конфликту России.

"Мы с вами люди военные, – обратился Лукашенко к главному редактору российского журнала Игоря Коротченко, – знаем, что сегодня означает вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши с Беларусью, выдвигать колонны танков. Понятно, что какая-то тренировка или шантаж. Мы, конечно, спокойно этому противодействуем. Мы не задираемся, потому что знаем, что, не дай Бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы уступим, то это сразу же привлечет Россию. А это крупнейшее ядерное государство в мире".

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что задержанные на месте мигранты, незаконно пересекающие границу, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов. Вчера стало известно, что сотни мигрантов из Беларуси отправились на "штурм" польской границы.

Автор: Яна Ставская