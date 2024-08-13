РФ регулярно проводит ядерные учения, поэтому в этом нет ничего нового, отметил Плетенчук.

Размещать в Черном море корабли, способные наносить удары ядерным оружием, для России опасно. Такое заявление в эфире телемарафона сделал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя информацию о том, что российский флот тренировался наносить ядерные удары по Европе .

По его словам, в Черном море запрещено применение носителей ядерного вооружения.

"Это ограниченная акватория, и здесь очень много правил. И она в любой момент может остаться в закрытом состоянии, как это и произошло фактически. Поэтому размещать здесь подобные системы вооружения более рискованно. Кроме того, их здесь будет значительно проще найти, чем в океане. Поэтому в основном это прерогатива других флотов. Что касается систем вооружения, которые здесь используются, - вряд ли здесь есть такие носители, которые смогут применить подобное вооружение, даже на тактическом уровне", - сказал Плетенчук. Видео дня

Представитель ВМС добавил, что Россия регулярно проводит ядерные учения и планирование, поэтому в этом нет ничего нового.

"Сказать, что в этих планах есть что-то чрезвычайное... У них есть доктрины, которые предусматривают так называемые "недружественные страны", потенциальных врагов, среди которых все цивилизованные страны. И какие именно моменты они отрабатывают - это вопрос их. Но так или иначе ядерное оружие - это последний козырь. Если ты его применяешь, это перестает быть козырем", - добавил Плетенчук.

Он также рассказал о ситуации в Черном море. По его словам, угроза с моря присутствует всегда и не только из-за кораблей, но и из-за авиации, которая может быть снаряжена ракетами.

"Мы фиксируем постоянно присутствие одного ракетоносителя, который в основном находится на боевом дежурстве и не участвует непосредственно в применении. Это некий статус-кво: надводными кораблями они не рискуют выходить. Они в основном находятся в пункте базирования Новороссийск. А присутствие в море представлено именно подводной лодкой, в основном это одна единица", - рассказал Плетенчук.

РФ подготовила флот для ударов по Европе - что сообщалось

Накануне издание Financial Times сообщило, что Россия подготовила свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками по объектам в Европе.

Речь идет о документах, которые были составлены в период с 2008 по 2014 год. В них, в частности, говорилось о том, как Россия представляла конфликт с Западом и планировала серию подавляющих ударов по Западной Европе. На них было отмечено 32 цели НАТО в Европе.

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