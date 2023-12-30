По его словам, россияне полны ненависти к большей части мира.

Во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица назвал российского представителя Василия Небензю "личностью с ампутированной совестью и отрезанным достоинством".

"Мне нечего сказать российскому представителю здесь, в этом зале. Как и его московское начальство, он является человеком с ампутированной совестью и отрезанным достоинством", - цитирует его Укринформ.

По словам Кислицы, всегда "все агрессоры понимали лишь язык силы в ответ на свои преступления – все остальное воспринималось лишь как слабость и поощрение к дальнейшей агрессии". Он подчеркнул, что россияне находятся под действием пропаганды и вполне солидарны с "преступным кремлевским режимом" и поддерживают продолжение войны против Украины.

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"Они полны ненависти к большей части мира. Не только к Украине, как бы те, кто склонен к политике умиротворения, убеждали себя в обратном", – добавил постпред.

Кислица пояснил, что обстрелы Украины не прекратятся до тех пор, пока оккупанты имеют на это ресурсы. Он убежден, что РФ продолжит атаковать Украину, глобальную архитектуру безопасности и международный порядок, основанный на Уставе ООН.

"Выход один - лишить Россию возможности производить оружие, финансировать свою военную агрессию и угрожать миру", – подытожил дипломат.

Массированный обстрел Украины

Как ранее сообщал УНИАН, 29 декабря Россия запустила по Украине более сотни ракет и десятки ударных БПЛА. В результате действий страны-агрессора погибли по меньшей мере 30 человек и более 160 - ранены.

После этого Украина созвала срочное заседание ООН. К призыву присоединились 30 стран.

В ISW успокаивают, что РФ не способна регулярно наносить такие массированные атаки. Также добавляется, что этот обстрел является кульминацией нескольких месяцев экспериментов оккупантов с различными комбинациями беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также усилий по испытания украинской ПВО. Враг собирал боеприпасы долгое время, чтобы создать более разнообразный ударный комплекс.

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