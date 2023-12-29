Она вместе с 30 государствами-членами ООН обратилась к эквадорскому председательству с соответствующим запросом.

Украина просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по сегодняшней массированной атаке России.

Об этом вечером на своей странице в социальной сети Х (Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что к призыву присоединились 30 стран.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - заявил он.

Массированный обстрел Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью и утром сегодня, 29 декабря, российские оккупанты совершили массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения.

Украинские бойцы сбили 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed-136/131. Попадания зафиксировали в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах Украины.

Вечером министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что известно уже о 30 погибших и более 160 раненых. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно ответит на каждый удар.

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