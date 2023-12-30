Россия сознательно накапливала запасы ракет разных размеров, чтобы создать более разнообразный ударный комплекс.

Масштабная атака РФ по Украине 29 декабря является кульминацией нескольких месяцев экспериментов оккупантов с различными комбинациями беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО.

Как объясняют аналитики Института изучения войны в своем отчете, за последние несколько месяцев россияне нанесли по Украине серию ударов различной мощности. Для этого они использовали различные комбинации БПЛА, крылатых и баллистических ракет. При этом враг использовал либо исключительно БПЛА Shahed, либо дроны в комбинации с меньшим количеством ракет.

Отмечается, что для массированной атаки 29 декабря россияне использовали 36 БПЛА Shahed и более ста ракет различного типа. По мнению аналитиков, оккупанты применяют дроны для обхода ПВО, а ракеты — для нанесения максимального ущерба намеченным целям.

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"Россия, вероятно, сознательно накапливала запасы ракет разных размеров осенью и в начале зимы 2023 года, чтобы создать более разнообразный ударный комплекс и применить уроки, усвоенные во время различных недавних разведывательных и исследовательских миссий", — считают в ISW.

Ракетная атака РФ 29 декабря

Как сообщал УНИАН, накануне Россия совершила массированную атаку, запустив по Украине 158 средств воздушного нападения, среди которых БПЛА и ракеты.

Силы ПВО сбили 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.

По данным МВД, в результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек и более 160-были ранены.

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