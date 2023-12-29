В частности, на Днепропетровщине оккупанты убили шестерых мирных людей.

Известно уже о 30 погибших и более 160 раненых людях в результате массированного удара России по территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. Восьмерых из спасенных достали из-под завалов", - отметил он.

Министр сообщил, что по состоянию на сейчас известно уже о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины.

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В то же время, в частности глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что за день оккупанты убили шестерых мирных людей, по области - 38 пострадавших.

Масштабная атака по Украине - что известно

Сегодня ночью и утром враг совершил массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения – ударные БплА и различного типа ракеты. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей – 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131. попадания зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.

По состоянию на 13:00 было известно о гибели 18 мирных людей и 132 раненых в результате массового удара России по Украине. Со временем эти цифры выросли.

В частности, по состоянию на 13 часов сообщалось, что в результате обстрела российскими захватчиками г. Днепр пять человек погибли и 28 - получили ранения.

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