По словам украинского дипломата, представительница России была "на грани срыва", и он не знает, "лечится ли это".

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица перед голосованием за проект резолюции относительно оккупации Крыма Россией выступил на испанском языке. Это возмутило представительницу РФ в ООН, которая заявила, что украинский дипломат "боится выступать на русском языке".

По ее словам, Кислица "готов выступать на любом языке, лишь бы не на русском, чтобы избежать репрессий со стороны своего правительства".

"Цель Киева заключается в продолжении человеконенавистнической политики, направленной на уничтожение всего "русского" в Украине, - притеснения русскоязычного населения, ликвидацию российской идентичности в этой стране", - сказала российская представительница в ООН.

Сергей Кислица уже ответил на заявление представительницы РФ в ООН. В частности, дипломат сравнил ее с героиней фильма "Женщины на грани нервного срыва" испанского режиссера Педро Альмодовара.

"Где-то так на грани срыва была сегодня засланица Москвы в Генеральной Ассамблее ООН после того, как я выступил на испанском перед голосованием по проекту "крымской" резолюции. Мол, представитель Украины готов выступать на любом языке, только не на русском, чтобы "избежать репрессий своего правительства". Не знаю, лечится ли это, судите сами", - написал Кислица в соцсети.

Россия в ООН - последние новости

В Государственном департаменте США отреагировали на попытки России вернуться в Совет ООН по правам человека. По словам спикера Госдепа Мэттью Миллера, "мы являемся свидетелями совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, и за них "необходимо нести ответственность".

Как известно, в апреле 2022 года Генассамблея ООН приостановила членство РФ в Совете ООН по правам человека.