Актуальные запасы ракет и дронов, а также темпы производства, не позволяют России наносить по Украине регулярные широкомасштабных ударов, таких как 29 декабря.
В то же время, как отмечают аналитики ISW, враг может более последовательно атаковать страну ударными БПЛА типа "Шахед". Эксперты также привели статистику изготовления РФ новых ракет, которую 6 ноября озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
В частности, в октябре россияне изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности:
- 30 крылатых ракет "Искандер-М";
- 12 крылатых ракет "Искандер-К";
- 20 крылатых ракет"Калибр";
- 40 крылатых ракет Х-101;
- 9 крылатых ракет Х-32;
- 4 аэробалистические ракеты "Кинжал".
По состоянию на ноябрь захватчики имели в резерве в общей сложности 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет, из которых 285 единиц изготовили за август-ноябрь.
"Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские Вооруженные силы частично возобновили собственные запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого относительно последних общих российских ракетных резервов и месячных темпов производства свидетельствуют о том, что российская армия не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары, вроде атаки 29 декабря. В частности, во время масштабного удара, агрессор выпустил по Украине пять ракет "Кинжал" - именно столько систем этого типа РФ изготавливает ежемесячно", - поясняют аналитики.
При этом, по оценке ISW, Россия способна производить значительно более высокими темпами собственные беспилотники "Shahed-136/131". Однако это возможно только в случае создания и расширения производства этих аппаратов в Алабузской особой экономической зоне в Республике Татарстан.
Институт науки и международной безопасности 13 ноября сообщил, что даже после месячной задержки в производстве, в период с февраля по октябрь 2023 года, предприятие в Алабуге планирует изготовить 1400 беспилотников "Shahed-136". А к сентябрю 2025 года - 6000 дронов этого типа.
"Таким образом, российские войска, вероятно, смогут наносить более последовательные удары" Шахедами", чем ракетами, о чем ранее отмечали украинские официальные лица", - отмечает ISW.
Ракетная атака РФ 29 декабря
Как сообщал УНИАН, ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированную атаку по территории Украины. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа.
Силам ПВО удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.
По данным МВД, в результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек и более 160 - были ранены.
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о сегодняшней атаке российских оккупантов по Украине, подчеркивает, что мы обязательно ответим им на каждый удар.