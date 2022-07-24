Варшава активно занимается усилением армии и закупкой вооружений.

Россия атакует тех, кого считает слабыми. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его стране нужна сильная армия, чтобы Кремль отказался от нападения на нее.

Об этом сообщает wpolityce.pl.

По его словам, польская армия должна своей силой отпугивать любого агрессора. Блащак считает, что Польша может стать самой сильной среди европейских стран НАТО по артиллерии, бронетанковым войскам и сухопутным силам.

"Мы на передовой, у нас есть граница с Россией, как на севере, так и, собственно, в военном отношении, со стороны Беларуси", – подчеркнул министр.

Он рассказал, что в этом году Польша получит ЗРК Patriot, заказанные еще в 2018 году, а также установки, идентичные британской системе Sky Sabre.

Блащак также напомнил, что у Польши есть собственные системы Thunderbolt, "которые хорошо зарекомендовали себя в Украине".

"Все это создаст многоуровневую и достаточно надежную защиту", – уверен министр.

Как ранее сообщал УНИАН, дипломат объяснил, почему Польша так много помогает Украине в войне

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