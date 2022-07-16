Польша передала Украине большое количество эффективного оружия.

Польша видит в военной помощи Украине гарантию безопасности для себя и Европы. Варшава доверяет Вооруженным силам Украины, военная поддержка будет продолжаться.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил новый посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Мы уверены, что военная помощь Польше будет предоставляться Украине и в дальнейшем. Польша доверяет ВСУ и видит в этой обороне свою гарантию и гарантию безопасности всей Европы", - сказал дипломат.

По его словам, оружие, которое Украина получает от Польши, является эффективным и очень ценным для наших защитников на линии фронта. Дипломат подчеркнул, что сто лет назад украинцы вместе с поляками противостояли большевикам, и теперь оградят мир от российских нацистов.

"При вручении верительных грамот я сказал президенту Польши: польское оружие в украинских руках является настоящим и реальным братством оружия, о котором будут знать последующие поколения обоих народов. Из нашей общей истории мы помним 1920 год, когда УНР вместе с Польшей противостояли большевистскому нашествию. Мы тогда вместе оградили Европу от большевиков, и сегодня также сможем вместе оградить Европу от российской агрессии", - отметил Зварыч.

Посол добавил, что гаубицы "Krab", переносные зенитные установки "Piorun", танки и другое оружие польского производства успешно останавливает врага на всех фронтах.

Напомним, ранее бывший президент Польши Валенса призвал сократить население РФ до 50 миллионов.

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