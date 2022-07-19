Танк Abrams благодаря своим возможностям и характеристикам занимает ведущие места в условном рейтинге боевых машин.

Польша уже получила первые американские танки Abrams, заказавшие в апреле в количестве 250 единиц. Правда, пока речь идет о машинах для обучения экипажей и техников.

Но передача даже этих машин, учитывая, что контракт рассчитан до 2026 года, уже демонстрирует, что Варшава нацелена на максимальное быстрое овладение новой техникой без лишних задержек. Кстати, стоимость контракта со всеми дополнительными услугами и боеприпасами составляет 6 млрд долларов.

В то же время, Abrams довольно часто упоминают и как возможное усиления Вооруженных Сил Украины. Вполне логическая причина – большое количество этих машин в армии США, в том числе и на базах хранения. Поэтому, действительно, если речь пойдет о передаче Украине современных западных танков, то именно американская машина будет одним из самых выгодных кандидатов, вместе с немецким Leopard 2.

Возможности Abrams

Как и Leopard 2, американский Abrams танк, без преувеличения, легендарный и определенный символ армии США. И, кстати, даже является "близким родственником" немецкого танка, потому что также создавался в рамках американо-немецкого проекта MBT-70, который раскололся на две "национальные" машины.

Но заложенные в MBT-70 требования полностью реализовались и в M1 Abrams, производство которого стартовало в 1979 году. У конструкторов Chrysler Defense получилось создать защищенный и подвижный танк с мощным вооружением. В частности, именно на нем впервые была использована композитная многослойная броня типа Chobham. Детали ее конструкции до сих пор держатся в секрете и все что достоверно известно - использование бронестали и сверхпрочных керамических элементов, которые "стирают" подкалиберный боеприпас и имеют высокую стойкость против кумулятивной струи.

Высокая защищенность машины вызвала рост веса. В своей первой версии танк уже весил 55.3 тонны со старой 105-мм пушкой. Для такого веса был выбран газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. Он давал удельную мощность на уровне 27,1 л.с. на тонну, что является очень высоким показателем.

Дальнейшее развитие Abrams, пришедшееся на вторую половину 80-х и начало 90-х годов уже превратило эту машину именно в одну из знаковых машин - пушка была заменена на 120-мм M256, которая была разработана для Leopard 2, а броня усилена элементами из обедненного урана. Эта версия машины с индексом M1A1 максимально проявила себя во время операции "Буря в пустыне".

В прямых танковых поединках с иракскими Т-72 никаких Abrams не был уничтожен, а уверенная дальность уничтожения этих советских машин составляла 2,5 км. В то же время, Т-72 пробить лобовую броню Abrams не мог физически, более того, часто просто не мог выйти на дистанцию ​​прицельного огня. Кстати, в ходе инцидентов с "дружеским огнем" оказалось, что Abrams "в лоб" держит и собственный 120-мм подкалиберный боеприпас.

Особенности Abrams

Учитывая стоимость разработки машины более чем в 20 млрд долларов (в ценах 70-х годов), а также значительное количество этих машин, а речь идет о 2,5 тысячи в строю и 3,7 тысячи на складах, в США не спешат прощаться с этой машиной. Тем более что ближайших конкурентов для Abrams не видно даже на горизонте.

Поэтому эти танки постоянно обновляются, в основном путем еще большего усиления бронирования и добавления новых цифровых систем. К примеру, в версии M1A2 командир получил независимый тепловизионный прицел и следующее поколение "урановой брони". По опыту второй войны в Ираке на танк уже начали устанавливать специальные комплекты для боев в городе, добавили пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением, дополнительно защитили узлы и агрегаты от огня из засад.

А самой современной серийной версией является M1A2 SEPv3, которая получила возможность использовать снаряды воздушного подрыва, комплект брони нового поколения NGAP, обновление оборудования связи и программного обеспечение, включая интеграцию в автоматизированную систему управления войсками, также облегченное техническое обслуживание. На эту же машину устанавливается комплекс активной защиты Trophy, предназначенный для уничтожения вражеских снарядов на подлете.

То есть по уровню своей технической оснащенности Abrams сейчас опережает любой танк армии РФ на поколение, равно как и в 90-х годах во время операции "Буря в пустыне". Тем более что General Dynamics, которая сейчас обновляет и производит танк, анонсировала в ноябре премьеру новой версии машины.

Характеристики M1A2 SEPv3

Экипаж: 4 человека

Вес: 66,8 т

Двигатель: 1500 л.с.

Калибр пушки: 120 мм

Максимальная скорость: 68 км/ч

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