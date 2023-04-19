Журналисты обнаружили 50 российских кораблей, которые плавали по подозрительному маршруту и могли собирать информацию об уязвимых инфраструктурных и энергетических объектах.

Российские разведывательные корабли, вероятно, осуществляют подготовку перед диверсией против энергетических и инфраструктурных объектов (оффшорных ветряных турбин, газопроводов, силовых кабелей и т.д.) в Балтийском и Северном морях, показало совместное расследование общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

По данным разведывательных служб и экспертов, Россия проводит картографирование энергетических объектов в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Его выполняют большое количество военных и гражданских кораблей, которые плавают вокруг.

Считается, что целью этой деятельности является планирование диверсий против скандинавских стран. Например, путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

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"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – говорит руководитель контрразведки Андерс Хенриксен из Службы полицейской разведки Дании.

В северных водах плавают многочисленные российские "корабли-призраки" с выключенными передатчиками AIS, которые оповещают о местонахождении судна. Журналисты проанализировали миллионы сигналов AIS, отправленных кораблями через открытые данные, чтобы найти российские суда с подозрительной схемой плавания.

Один из таких – корабль ВМС России "Адмирал Владимирский", который якобы занимается морскими исследованиями, но также используется для разведывательной работы.

В ноябре 2022 года он обошел акваторию Каттегат, не сообщая свое местонахождение внешнему миру. Его перемещение с вооруженными людьми в бронежилетах удалось на камеру зафиксировать журналистам, которые подплыли к судну на лодке. Перехваченная радиосвязь показывает, что "Адмирал Владимирский" в течение месяца плавал вокруг Балтийского моря, большого Бельта, Каттегата и Северного моря.

"Маршрут корабля пролегал мимо существующих и будущих оффшорных ветряных электростанций, где он простоял несколько дней. ... По оценкам разведчиков и экспертов, целью миссии "Адмирала Владимирского" в наших водах была подготовка диверсий, чтобы Россия имела возможность парализовать энергоснабжение в том числе в Северо-Западной Европе", – говорится в расследовании.

Источник в западной разведке, комментируя передвижение судна, отметил, что это – часть подготовки России к "большой войне с НАТО". Осенью российский военно-морской корабль был замечен возле морских ветряных электростанций и другой критической инфраструктуры возле Бельгии и Нидерландов. Аналитик Х. И. Саттон предполагает, что во время выполнения этого маршрута "Адмирал Владимирский", вероятно, в поисках уязвимостей нанесил на карту электрокабели на морском дне на морских ветровых электростанциях.

Впрочем, это не единственный российский "корабль-призрак". Журналисты обнаружили 50 российских кораблей, которые плавали по подозрительным маршрутам. Эксперты предполагают, что все эти корабли могли выполнять определенные миссии (размещать морские мины, наносить на карту трубопроводы, кабели связи и т. д.). Собранная "призраками" информация отправлялась в разведывательную систему, где к ней может получить доступ, среди прочего, российская программа подводной войны под названием GUGI.

"GUGI – это военная организация и военная программа в России, которая намеревается нанести на карту западную инфраструктуру на морском дне, и у них есть надводные, подводные и подводные суда для выполнения этих операций", — говорит руководитель норвежской разведки Нильс Андреас Стенсонес.

Россия может использовать для сбора данных сотни судов – от гражданских исследовательских судов до грузовых судов и рыболовных траулеров. К примеру, гражданские суда могут использоваться для минирования. Диверсии на объектах, которыми интересовалась Россия, говорят эксперты, могут нанести серьезный ущерб критической инфраструктуре Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Взрывы на российских газопроводах Северный поток

В сентябре 2022 года на российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли взрывы.

Российский диктатор Владимир Путин обвинил в этом "англосаксов". В ЕС зато заявили, что это результат умышленных действий. Следователи Швеции, одной из стран, расследующих инцидент, обнаружили в районе взрывов следы взрывчатки и посторонних предметов.

Правоохранители Швеции называют инцидент грубым саботажем в международных водах, направленным против инфраструктуры.

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