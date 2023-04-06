Страна признает, что расследовать это дело достаточно сложно.

Предварительное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток 1 и 2" продолжается.

Как заявил шведкский прокурор Матс Юнгквист, обстоятельства этого преступления трудно расследовать. "Есть масса разной информации и репортажей о диверсиях против газопроводов. Инцидент, очевидно, стал игровой площадкой для различных попыток влияния. Эти предположения не влияют на предварительное расследование, которое основано на фактах и ​​информации, полученных в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран", - говорится в его заявлении.

По словам прокурора, речь идет о грубом саботаже в международных водах, направленном против инфраструктуры, владельцы которой не связаны со Швецией. Их расследование, прежде всего, должно выяснить, использовалась ли шведская территория для этого.

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"Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но можно констатировать, что это, вероятно, будет сложно, учитывая обстоятельства", - добавил он.

В комментарии Reuters Юнгквист сказал, что основной версией является причастность к взрываем "государственного субъекта".

Взрывы на "Северных потоках": что известно

Напомним, что в конце сентября на трубах российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли утечки. Это произошло в исключительной экономической зоне Дании и Дании.

Президент РФ Путин обвинил в утечках на "Северном потоке" "англосаксов", в Евросоюзе заявили, что это произошло в результате умышленных действий.

В ноябре шведские следователи сообщили, что нашли в районе взрывов следы взрывчатки и посторонних предметов.

По данным The New York Times, компания Nord Stream AG предварительно оценила стоимость ремонта и восстановление подачи газа в 500 миллионов долларов.

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