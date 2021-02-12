Никто не заставит Берлин выбрать геополитическую победу вместо краткосрочной экономической выгоды, а Макрона - отказаться от мечты о партнере в Кремле, но их предупреждали, что в Москве друзей нет.

Когда историк Роберт Конквест работал над новой редакцией своей книги "Большой террор", в которой говорилось о преступлениях Иосифа Сталина, ему сказали переписать название. Книга описывала ужасы СССР во времена, когда закрывание глаз на них еще было распространенным. Однако, к моменту выхода новой редакции открытые архивы оправдали утверждения Конквеста. Его друг писатель Кингсли Амис предложил лаконичное новое название для книги: "Я же вам говорил, долбаные идиоты!".

Если посмотреть на восток Европы сегодня, можно заметить похожие настроения в отношении России, - пишет The Economist. Страны Балтии и Польша предупреждали главного дипломата ЕС Жозеп Борреля, что не стоит ехать в Москву на фоне заключения оппозиционера Алексея Навального. И они были правы. Борреля унизили. Во время пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ЕС "ненадежным партнером" стоя рядом с Бореллем.

Читайте такжеThe Guardian: ЕС не станет жестче вести себя с Россией даже после наглого униженияРоссийский дипломат высмеивал европейское лицемерие, напоминая о том, как власти Испании расправилась с каталонскими политиками. Лавров хорошо знал, что испанец Боррель - заядлый противник независимости Каталонии. Дипломат ЕС даже не настаивал на том, чтобы проведать Навального в тюрьме. Пока он был в Москве, в новостях появилась информация, что российское правительство выслало дипломатов Германии, Польши и Швеции за то, что они посетили протесты сторонников Навального. Дипломаты стран Восточной Европы говорили учтивее, чем писатель Амис. Но суть их слов была та же.

Россия - это самая большая внешнеполитическая проблема, с которой столкнулся ЕС. И это то направление, в котором блок наименее объединен. Если европейские столицы не всегда соглашаются друг с другом относительно того, как вести себя с Китаем или на сколько тесными должны быть связи с США, в отношении России они безнадежно разделены.

Россия может быть потенциальным или даже необходимым союзником, бизнес-возможностью или угрозой для существования. Все зависит от того, кого вы спросите: Париж, Берлин или Варшаву. Внешняя политика ЕС и в хорошие времена запутана, а особенно если речь идет о России.

"Все знают, что большие ребята играют независимо, когда речь идет о чем-то важном", - сказал польский евродепутат и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. А Россия - одна из тех вещей, которые имеют большое значение.

Читайте также"Хочешь мира - готовься к войне": в России заявили о готовности к разрыву отношений с ЕСМиролюбивые подходы основаны на прагматизме, пессимизме и цинизме. Франция связывает свою стретегию с культурой и географией. Россия слишком большая, чтобы на нее давить, и слишком близко, чтобы игнорировать. Париж настаивает на терпении и диалоге - тактике, которая, по словам критиков, означает "не делать ничего". Когда речь идет о России, президент Франции Эммануэль Макрон говорит с точки зрения десятилетий и сомневается, что жесткие действия против Кремля принесут пользу. Такие утверждения могут быть мудрыми для политического зануды. Но они менее убедительны, когда звучат из уст единой жесткой силы в ЕС.

В Германии экономика берет верх над геополитикой. Газопровод "Северный поток-2" подрывает более широкую стратегию ЕС, призванную избавиться от зависимости от энергоносителей из России. Однако, немецкое правительство все равно поддерживает его строительство. Тот факт, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер возглавляет всю схему, лишь усугубляет ситуацию.

Канцлер Ангела Меркель удивила критиков, когда добилась введения и сохранения санкций против России за военную агрессию против Украины. Однако ее политическая карьера скоро закончится. Новый лидер партии ХДС Армин Лашет занимает более миролюбивую позицию. Даже прямые атаки, такие как российские хакерские проникновения в системы Бундестага в 2015 году, не изменили немецкие взгляды. К сожалению для группы "ястребов" ЕС на востоке, Франция и Германия - не едины в своем мягком отношении к России. Испания и Италия не менее ласковы, когда речь идет о Кремле.

Каждый из этих подходов объединяет утверждение, что ЕС не может ничего сделать с Россией. Но ЕС забывает о своей силе. Ведь это блок с 450 миллионами жителей и ВВП, который в 9 раз больше, чем у России. Российская экономика немножко больше, чем испанская, и меньше итальянской. Вместе страны ЕС тратят в три раза больше на оборону, чем Москва. Только Франция и Германия вместе тратят на две трети больше. Но когда речь идет о России, Евросоюз ведет себя, как нищий.

Читайте такжеEUObserver: Унизительный визит Борреля в Россию помог Кремлю еще больше расколоть ЕСТо, чего в Москве не хватает в реальных средствах, она компенсирует мотивацией: от Сахеля до Беларуси она выступает в роли заядлого тролля, создавая бесконечные проблемы для Европы. У европейских правительств есть инструменты, чтобы вести более жесткую политику в отношении России: от санкций против окружения Владимира Путина до отказа от "Северного потока-2". Им не хватает только желания применить эти инструменты. Во время одного спора бельгийский евродепутат Ассита Канко спросил Борреля: "Где же яйца ЕС?".

Когда голуби мира плачут

Пресловутая поездка Борреля в Москву стала апогеем, после которого российский гангстеризм больше невозможно игнорировать. До недавнего времени можно было утверждать, что Москва открыта к конструктивным отношениям с Европой. Но теперь это не так. Санкции требуют анонимной поддержки всех правительств. И это не простая задача, даже несмотря на то, что новое законодательство ЕС облегчает процесс наказания нарушителей прав человека. Но такие меры более вероятны благодаря последним поступкам России.

"Россия обычно сама себе худший враг", - сказал неназванный чиновник из восточноевропейской страны.

Это понимание связывает крылья "голубям мира" в Европе. Их видение лучших отношений с Россией предполагает совместную работу над проблемами вроде климатических изменений. И это привлекательное видение. В таком мире Россия могла бы быть порядочным членом G8. Но, к сожалению, такая Россия просто не существует. Зато европейским государствам приходится иметь дело с правительством, которое пытается убить своих оппонентов, развязывает войны против соседей и устраивает кибератаки. Речь идет о стране, которая избрала конфронтацию вместо партнерства. И ЕС - как национальным столицам, так и институтам блока - пора это признать.

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"Никто не может заставить Макрона отказаться от надежды, что Россия станет, в конце концов, партнером. Так же никто не может заставить политиков Германии смириться с кратковременным экономическим ударом ради геополитической победы. Но они не могут говорить, что их никто не предупреждал", - говорится в статье.

Дипломатический скандал между РФ и Евросоюзом: детали

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель 5 февраля совершил визит в РФ, где встречался с главой МИД Сергеем Лавровым.

В тот же день МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за участия в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После визита Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. "Агрессивно организованная пресс-конференция и выдворение трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление...",- отметил Боррель.

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Перевод: Лесь Дымань