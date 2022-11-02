Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместных учений "Щит Союза-2023".
Об заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
"Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023", - сказал он во время заседания коллегии Минобороны РБ и РФ в режиме онлайн.
Пособник кремлевского режима заявил, что Москва и Минск обсудят подробности совместного оперативного учения вооруженных сил обеих республик.
Хренин назвал "Щит Союза" "главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск" в 2023-м.
Роль Беларуси в полномасштабной войне России против Украины
С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Беларусь стала плацдармом для российской армии. Многие ракетные удары по украинским городам наносятся именно оттуда.
10 октября 2022-го Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
Накануне в британской разведке заявляли, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно.
А журналисты издания "Свабода" проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что туда прибывают российские войска и новая техника.