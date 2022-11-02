Эти совместные учения государства-агрессора и ее пособника пройдут в 2023 году.

Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместных учений "Щит Союза-2023".

Об заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023", - сказал он во время заседания коллегии Минобороны РБ и РФ в режиме онлайн.

Пособник кремлевского режима заявил, что Москва и Минск обсудят подробности совместного оперативного учения вооруженных сил обеих республик.

Хренин назвал "Щит Союза" "главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск" в 2023-м.

Роль Беларуси в полномасштабной войне России против Украины

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Беларусь стала плацдармом для российской армии. Многие ракетные удары по украинским городам наносятся именно оттуда.

10 октября 2022-го Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Накануне в британской разведке заявляли, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно.

А журналисты издания "Свабода" проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что туда прибывают российские войска и новая техника.

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