Речь идет о Житомирской, Волынской и Ривненской областях.

В Беларуси возле границы с Украиной 8–14 сентября собираются провести военные учения совместно с Россией и другими странами ОДКБ.

Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"Замыслом командно-штабного учения предполагается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой "утраченной территорией" подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ривненской областей", – предупредил он. Відео дня:

По его словам, предполагается, что основное внимание, как на учениях будет уделено ведению маневренной обороны с переходом в контрнаступление. От армии Беларуси к учениям привлекут органы управления, в/ч и подразделения Западного оперативного командования РБ.

Что касается угрозы нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения беларуских войск в Украину на данный момент она низкая, отметил Громов.

Ранее сообщалось, что беларуские военные продолжают усиленную охрану участка границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

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