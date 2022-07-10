По словам Синченко, сейчас российская экономика трещит по швам, а ее войска увязли в Украине.

Москва на фоне напряжения отношений с Вильнюсом после запрета транзита ряда товаров через территорию Литвы в Калининград хотела бы нанести удар по этой прибалтийской стране, однако не может этого сделать.

Такое мнение высказал 24 каналу эксперт, глава ОО "Ассоциация Политических наук" Дмитрий Синченко.

У РФ, по словам эксперта, пока почти нет рычагов влияния на Литву, которая обеспечила себе экономическую и энергетическую безопасность. Поэтому от Москвы следует ожидать лишь угроз, политического давления и мелких провокаций, которые ничем не закончатся.

"Все ее боеспособные вооруженные силы увязли в Украине. Вся ее экономика трещит по швам. Все угрозы санкциями, на которые россия была способна и готова, она уже реализовала. Она уже попыталась создать нашествие беженцев, она уже пыталась оказывать давление через газоснабжение и получила обратный эффект - газовую независимость Литвы. Максимум, на который сегодня способна российская диктатура, - это новые кибератаки, но с этим в Европе уже научились бороться", - говорит Синченко.

По его оценкам, на сегодня в Литве маловероятны даже небольшой теракт или политическое убийство, на которых специализируются спецслужбы агрессора.

Напряженные отношения Москвы и Вильнюса, добавляет эксперт, сейчас будут только на пользу Украине - они будут ослаблять политический режим РФ.

"Возможные маневры российской армии в Беларуси тоже будут отвлекать внимание оккупантов от границы с Украиной, и позволят Украине сосредоточить больше сил для освобождения оккупированных территорий на юге и востоке, а значит, приближают нашу победу. Поэтому Украина должна быть очень благодарна литовцам за их принципиальную стойкую позицию", - резюмировал эксперт.

Конфликт из-за Калининграда

Напомним, что литовская железнодорожная компания LTG Cargo с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы является "экономическим удушением региона".

В России уже пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.