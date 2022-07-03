Блокирование Литвой транзита товаров в Калининград связано с имплементацией санкций ЕС против России.

Литва начала сокращать транзит по своей территории в российский Калининград начиная с апреля, когда были приняты соответствующие санкции ЕС.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью ТСН.

По его словам, Путин отреагировал на ограничение транзита в Калининградскую область лишь в июне, что может свидетельствовать о каких-то играх Кремля.

"Некоторые говорили это потому, что война в Украине не идет так хорошо. Поэтому ему надо отвлечь внимание. Санкции уже были приняты. Четвертый пакет санкций, который и создал этот вопрос, был принят в апреле. Все объяснения были даны тогда. И мы увидели сокращение количества транзита, и это показывало, что мы готовимся. Поэтому то, что мы видим сейчас, это игры", - сказал Ландсбергис.

Он не считает неожиданным ограничение Литвой транзита товаров в Калининград отметив, что это связано с имплементацией санкций ЕС против России.

"Я должен быть очень конкретным и четким. Это не позиция Литвы. Мы часть ЕС, и это европейские санкции. Поэтому мы только одна из стран, которая имплементирует эти санкции. И поскольку мы являемся объединением и государством, основанным на правилах, и если это закон, мы должны его выполнять.В этом как раз и есть отличие от попыток и различных попыток сказать, что это исключительно санкции Литвы, что Литва что-то такое делает… Каждая страна в ЕС, когда санкции приняты Советом ЕС и объяснены Еврокомиссией, должен их имплементировать. Это закон. Поэтому нет ничего экстраординарного в том, что сделала Литва. Единственная вещь, которую мы имеем, это география. Это нас и отличает от других (в ЕС - ред.)", - сказал глава литовского МИД.

Напомним, что литовская железнодорожная компания LTG Cargo с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы является "экономическим удушением региона".

В России уже пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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