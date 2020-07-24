Интерпол не захотел объявлять в розыск молдавского олигарха Плахотнюка

В Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.

Интерпол отказался включить бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск.

Об этом 24 июля заявила Генеральная прокуратура Молдовы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Генпрокуратура проинформировала, что получила ответ от центрального бюро Интепола 23 июля, согласно которому решение не объявлять Плахотнюка в международный розыск приняла комиссия по контролю за файлами Генсекретариата организации.

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Прокуратура отметила, что Интерпол не объяснил причину своего отказа, и пообещала продолжить собирать доказательства, свидетельствующие о нарушении закона со стороны Плахотнюка и финансовых убытках для страны в связи с этим.

В Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег.

В середине июня генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Плахотнюка.

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и отправился в США. 13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении объявил, что США вводят санкции против Плахотнюка и его семьи.

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