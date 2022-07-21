Беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций

Минобороны Беларуси продлило военные учения как минимум до 31 июля.

Об этом сообщают местные активисты в Telegram Беларускі Гаюн, изучив график проведения учений на полигонах страны.

24 июля станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 23 июля.

Продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Борисовский (227-й) до 31.07;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;

Гожский (под Гродно) до 29.07;

Брестский до 31.07;

Репище (Осиповичи) до 29.07;

Марьина Горка до 31.07;

Лосвидо (под Витебском) до 31.07;

Неман (под Березовкой) до 30.07;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 29.07;

Чепелево (под Слонимом) до 29.07;

Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;

Заслоново (под Лепелем) до 31.07.

Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 13 недель, говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям ввиду отсутствия реального боевого опыта.

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Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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