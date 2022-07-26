В ведомстве подчеркнули, что Россия не способна устранить угрозу Черноморскому флоту.

Российские оккупанты не имеют возможности захватить Одессу морским десантом. Попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины остаются безуспешными. Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Разведчики напомнили о ракетном ударе россиян по порту в Одессе 24 июля. Тогда в РФ заявили, что якобы нанесли удар по украинскому военному кораблю и противокорабельному комплексу, однако нет никаких признаков того, что в месте попадания находились подобные цели.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может попытаться морским десантом захватить Одессу", - подчеркнули британцы.

По их данным, россияне будут и в дальнейшем уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако российские усилия регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз, отметили в разведке.

Отметим, российские оккупанты не отказались от намерений захватить Одесщину, открыв таким образом себе путь в Приднестровье и перекрыв Украине доступ к морю. Но пока реализовать их практически невозможно. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, для успешного наступления на Одессу и область российским войскам необходимо выполнить 3 условия.

Ранее аналитик ISW Наталья Бугаева заявила, что если россияне будут иметь возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет. По ее словам, для ВСУ важно было выгнать русских с острова змеиного.

Заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов, который наблюдает в Великобритании за учениями украинских войск, предупреждал: ВСУ рано или поздно атакуют российский флот в Черном море. Россия должна покинуть захваченный Крым, если хочет продолжить существовать как страна.

Вас также могут заинтересовать новости: