Польская газета пишет о планах российских спецслужб поддержать три антиукраинские акции протеста во Франции и Бельгии.

Кремль поручил своим спецслужбам использовать агентуру влияния во Франции и Бельгии для организации антиукраинских митингов против поставок боевых самолетов Украине.

Об этом пишет Nowiny Polskie. Для организации массовых прокремлевских протестов российская пропаганда будет использовать записи продолжающихся демонстраций против пенсионной реформы во Франции, а организаторы антиукраинских митингов попытаются собрать своих немногочисленных "сторонников" вблизи эпицентров антиправительственной активности.

Как отмечает издание, известно о планах российских спецслужб поддержать три антиукраинские акции - в Париже 18 марта, в Тулузе 19 марта и в Брюсселе 4 апреля. Протесты станут ответом на решение Польши поставить Украине первые 4 истребителя МиГ-29.

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Кто организовывает пророссийские митинги

Французский политик Флориан Филиппо (бывший близкий соратник Марин Ле Пен) призвал на своей странице в Twitter организовать митинг в Париже 18 марта против такого решения, ведь таким образом Польша якобы втягивает ЕС и НАТО в войну с Россией.

Издание напомнило, что в феврале 2023 года Филиппо уже организовывал подобную демонстрацию под лозунгами "Нет третьей мировой войне!", "Выход из НАТО" и "Нет поставкам оружия в Украину". Событие активно ретранслировалось российскими СМИ.

Филиппо открыто называет украинцев "нацистами" и активно продвигает российские нарративы. В 2012-2017 годах он был вице-президентом тогдашнего "Национального фронта" и замешан в скандале, когда партия брала кредит на предвыборную кампанию в "Первом чешско-российском банке", подконтрольном близкому другу Путина Геннадию Тимченко.

Несколько лет подряд Филиппо считался самым медийным представителем "Национальной ассамблеи", уступая только Марин Ле Пен.

"Он узнаваем во Франции, а это значит, что он продолжит появляться во французских и российских СМИ во время демонстраций и предстоящих выборов, продвигая кремлевские нарративы", - пишет польское издание.

Следующим организатором антиукраинских протестов, которые пройдут 19 марта в Тулузе и 4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, стала глава организации "Русофония" из Пиренеев, 39-летняя гражданка Франции и Россия Анна Новикова.

"Протесты консолидированных пророссийских сил под лозунгом #StopKillingDonbass и против поставок оружия в Украину планируют люди, которые ранее находились на временно оккупированных территориях Украины в качестве журналистов и наблюдателей и освещали события в интересах Москвы", - пишет Nowiny Polskie.

Издание сообщает, что участники ожидаемых протестов будут требовать от французских и европейских политиков рассмотрения их электронной петиции на сайте французского парламента относительно снятия санкций, введенных в отношении России.

Истребители МиГ-29 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил о передаче Украине первых четырех истребителей МиГ-29. Всего Варшава планирует поставить в Украину 10 таких самолетов. Остальные МиГ-29 Польша передаст Киеву в течение года.

Позже, 17 марта, стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, это решение принято для того, чтобы "Украина могла защитить себя и всю Европу от России".

В России в ответ на решение Польши и Словакии пригрозили, что поставки этой военной авиации могут "доставить дополнительные беды" для Украины и ее народа. Но на ход войны, убеждены у Путина, появление МиГов у ВСУ не повлияет.

МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей, а также для поражения наземных целей в условиях визуальной видимости.

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