Ле Пен подчеркнула, что при ее президентстве Франция не будет выходить из ЕС, однако наверняка покинет Североатлантический альянс.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и соперница нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах, заявила, что в случае ее победы Франция выйдет из объединенного командования НАТО, но останется под защитой Альянса.

Об этом она заявила на пресс-конференции, передает ТСН.

Ле Пен объяснила, что будет предлагать выйти не из НАТО, а из его встроенного командования, как это было в 1966-2009 годах. Марин ле Пен подчеркнула, что при ее президентстве Франция не будет выходить из Евросоюза, однако наверняка покинет Североатлантический альянс.

"Я хотела бы развеять какие-либо недоразумения. Я просто хочу возобновить связь с нашей политикой с 1966 по 2009 год. Если я буду избрана президентом, я покину Объединенное командование, но я не отказываюсь от применения ст. 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию", - сказала Ле Пен.

Отметим, что Франция однажды уже выходила из военного командования Североатлантического альянса в 1966 году по решению тогдашнего президента Шарля де Голля. Так он хотел продемонстрировать независимость от США по военным вопросам. Страна вернулась в командные структуры НАТО через 43 года.

Как сообщал УНИАН, во Франции 10 апреля проходили выборы президента.

Согласно подсчету 100% бюллетеней, предоставленных муниципалитетами Министерству внутренних дел Франции, в первом туре выборов президента страны действующий глава государства Эммануэль Макрон занял первое место. За Макрона проголосовали 27,6% избирателей. Его ближайшая конкурентка лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 23,41% голосов.

Вас также могут заинтересовать новости: