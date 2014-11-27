СМИ: Французские ультраправые получат от Кремля 40 миллионов евро

Таким образом, предыдущие 9 млн евро, которые уже были предоставлены французским националистам, являются лишь первым траншем, пишет Европейская правда со ссылкой французское издание Mediapart, которое провело собственное расследование.

Его результаты подтверждает, в частности, член политбюро Национального фронта.

"Первый транш был выплачен по кредиту в размере 40 млн евро... транш в размере 9 млн евро прибыл, 31 поступят позже", - сказал он.

Информацию также подтверждает европарламентарий от "Национального фронта" Бернард Моно, пишет Euobserver.

"Мы выразили, конечно же, необходимость комплексного финансирования в ходе обсуждений с банком... к президентским и парламентским выборам (состоятся в 2017 году) нам нужно 45 млн евро", - отметил он.

Читайте такжеЛидера французских националистов возле супермаркета забросали камнями"Мы к этому приближаемся шаг за шагом. Мы на долгосрочном финансовом пакете", - добавил европарламентарий.

В то же время лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен на своей странице в Twitter назвала информацию о большой кредит "фантазией издания".

"Mediapart потерял голову. Суммы, о которых они говорят, является фантазией. "Национальный фронт" получил €9 млн кредита. Точка", - написала она.

Однако, как утверждает неназванный помощник Ле Пен, она лично заключила соглашение с банком по кредиту во время тайного визита в Москву в феврале.

Кроме того, как сообщается, во время пребывания в Москве лидера Национального фронта познакомили с российским депутатом Александром Бабаковым, который стал "ключом" к соглашению с банком.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Первый чешско-российский банк" выдал ультраправой французской партии "Национальный фронт" кредит в сумме 9 миллионов евро.