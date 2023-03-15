Он рассказал, что это довольно эффективная авиация.

Польша недавно заявила о возможности в ближайшие недели передать Украине самолеты МиГ-29. А позже появилась информация, что эти самолеты могут передать еще несколько стран.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона пояснил, что это за самолеты МиГ-29. Он рассказал, что это довольно эффективная авиация.

"Это, конечно, не аналог 5 поколения, но при условии оснащения западным оружием - это существенная поддержка... На переходный период до получения F-16 это очень важно, в том числе и в контексте контрнаступления", — заявил эксперт.

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Мусиенко говорит, что в Польше 28 МиГов, плюс Словакия передаст 11 этих самолетов, еще они есть в Болгарии.

"Если бы еще согласилась Болгария, и мы получили суммарно примерно 50 единиц, это бы усилило наши усилия в воздухе", — заявил он.

Украина получит самолеты МиГ-29

15 марта на пресс-конференции представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что в его задачу не входит сообщать об этом от имени других стран, но решение о передаче МиГ-29 он подтвердить может. "Есть четкие декларации, какие именно это страны будут, но уже согласовано, что они объявят об этом сами", — сказал он.

Спикер добавил, что как говорил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в ближайшие недели страна готова принять такое решение - несколько стран решились на такой шаг.

Ранее Польша заявила, что готова предоставить Киеву истребители, это можно будет сделать в рамках международной коалиции. Позже Словакия заявила о готовности передать истребители МиГ-29 вместе с Польшей.

Премьер-министр Польши Моравецкий 14 марта заявил, что страна может поставить Украине истребители мог в ближайшие четыре-шесть недель.

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