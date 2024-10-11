В то же время новому президенту нужно сохранить это партнерство.

В столице Ирана бытует мнение, что Москва задолжала им за помощь в ведении войны против Украины.

Как пишет The Telegraph, за тысячи иранских беспилотных летательных аппаратов и ракет Россия "заплатила" поставками нефти и предоставлением стране технических ноу-хау. Кроме того, существует неподтвержденная информация об отправке Ирану истребителей и систем противоракетной обороны.

Профессор одного из университетов недалеко от Тегерана сказал журналистам, что в столице все равно ведутся разговоры о том, что предоставленной Россией поддержки недостаточно. В то же время иранская экономика находится в таком хрупком состоянии, что страна может оставаться лишь слабым партнером РФ:

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"Наши отношения с Путиным напоминают дружбу с человеком, который никогда не платит свою долю, когда вы идете в гости. Пезешкиану (новый президент Ирана, - УНИАН) просто нужно, чтобы Путин был доволен. Возможно, пообещав отправить больше беспилотников в Россию для использования в войне в Украине".

Недовольство позицией Москвы выражают и иранские СМИ. Газета Ettelaat пишет, что Путин покинул Иран в Газе и сохраняет дистанцию от кризиса. А "Хамшахри" призвала Москву прислать обещанные системы противоракетной обороны С-400.

Сотрудничество Ирана и России

Как известно, Тегеран с начала полномасштабной войны помогает Москве. Иранские власти долгое время отрицали поставки дронов-камикадзе России, однако впоследствии признали это.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан уверяет, что хочет завершения войны в Украине и не поддерживает российскую агрессию. Сегодня он впервые встретился с Путиным в Туркменистане. Кремлевский правитель заявил, что страны "активно работают вместе на международной арене".

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