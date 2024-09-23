По словам Масуда Пезешкиана, Тегеран "готов сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров".

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан стремился к переговорам с Западом относительно войны России против Украины, он также отрицает предоставление ракет Москве, которую осуждал за "агрессию" во время конфликта. Об этом он сказал во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает The Guardian.

"Мы готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории", - сказал Пезешкиян.

Издание напоминает, что ранее в этом месяце США обвинили Иран в передаче баллистических ракет России для войны в Украине, Тегеран эти обвинения отрицает.

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"Пезешкиан, реформист, который был неожиданно избран в июле, дал понять, что его правительство готово рассмотреть возможность возобновления переговоров по своим ядерным программам", - пишет СМИ.

Сотрудничество Ирана с Россией - последние новости

Иран не дал России пусковые установки под переданные ракеты малого радиуса действия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники - европейского дипломата, представителя европейской разведки и чиновника США.

Так, по словам американца, по состоянию на начало сентября, когда стало известно о факте поставки ракет, Иран не поставил россиянам пусковые установки. Представитель европейской разведки добавил, что они и не ожидают, что Иран предоставит россиянам пусковые установки.

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