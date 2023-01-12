Он отметил, что пока в РФ действует путинский режим, о безопасности в мире не может и быть речи.

Главная задача мира заключается в остановке российского президента Владимира Путина, у которого в руках ядерная кнопка, и превращении РФ в безъядерную державу.

Но западные страны пока не показывают решимость, чтобы решить этот вопрос, заявил в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционный политик и журналист Александр Рыклин.

"Сегодня большинство мировых лидеров... боятся распада РФ больше, чем Путин. Боятся непредсказуемости того, что будет происходить в России, какого-то спонтанного распада этой страны в случае успехов ВСУ", - заявил он, добавив, что именно поэтому Украине задерживают поставки оружия.

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Рыклин заметил, что поставки продвигаются очень медленно. "До сих пор ВСУ не поставляются серьезные танки, дальнобойная артиллерия и ракеты большого радиуса действия. Все это я связываю с тем, что и американцы, и европейцы не очень понимают, как завершать эту войну", - выразил мнение Рыклин.

Также он добавил, что вероятно, на сегодня лидеры стран мира не до конца осознают угрозы, исходящие от путинского режима. "Именно поэтому они пытаются устранить его теми средствами, к которым они привыкли – то есть не уничтожить очаг, а каким - то образом немного потушить его", - пояснил он.

Политик предположил, что после поражения РФ в Украине, возможны разные варианты развития событий - среди них и распад РФ и свержение Путина и "заморозка" ситуации внутри самой РФ.

"Поэтому одна из главных задач – остановить Путина, особенно помня о том, что в России хранится ядерное оружие. После этой ужасной войны Россия должна стать безъядерной державой. Если эта формула не будет держаться в головах всех мировых лидеров, боюсь, что угроза будет сохраняться", - подчеркнул политик.

Он предупредил, что если сейчас не решить этот вопрос, то его придется решать "нашим детям или даже внукам", поэтому мир должен проявить ответственность. "Да, должны быть тяжелые решения, но их надо принимать", - сказал он.

"Российское государство в том виде, в котором оно существует сегодня, должно быть разрушено, а на его месте должно появиться что-то новое... Это не значит, что необходимо срочно решить, что делать с российским народом, но государственные структуры, кремлевская вертикаль – это должно быть уничтожено. Иначе мы будем наблюдать за этими реинкарнациями постоянно. Все это будет воспроизводить само себя. И это надо исключить", - отметил политик.

Будущее России после войны против Украины

Начав войну против Украины власти РФ поставили существование своей страны под сомнение. Так, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что Россию ждут худшие сценарии после окончания войны, и не только из-за поражения, но и из-за недальновидной внутренней политики.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Россию всколыхнет гражданская война, вследствие чего страна распадется. Он также замечал, что система власти Путина разваливается на глазах. Пионтковский считает, что частные армии, созданные в РФ, ориентированы не на победу в Украине, а на будущую гражданскую войну в самой РФ.

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