Эксперт считает, что России не стоит мешать, а достаточно лишь наблюдать за тем, как она "начинает сыпаться изнутри".

Россию ждут худшие сценарии после окончания войны, и не только из-за проигрыша, но и из-за недальновидной внутренней политики.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "24 канала". По его словам, Россия сейчас находится в очень сложной ситуации.

"Фактически каждый шаг, который они делают, куда бы он ни направился, приводит к еще большим проблемам внутри и вне России", - отметил Ягун.

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Он привел в пример предложение о прекращении огня на Рождество, которое не было воспринято ни международной аудиторией, ни самими россиянами. Также эксперт отмечает, что все более смелым в своих действиях становится руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Генерал напомнил, как Пригожин предлагал российским вузам зачислять без экзаменов оккупантов, прошедших войну в Украине. "Фактически он пытается запихнуть на факультеты дипломатии в МГИМО бывших зэков", - отметил Ягун.

Генерал добавляет, что Пригожин является человеком без профессионального образования и устойчивых связей в элите, однако сейчас начинает управлять государством в достаточно неожиданных ракурсах: решает кого увольнять, наказывать, отправлять на фронт, просто убивать, а кому давать путевку в жизнь через самые престижные российские факультеты.

Ягун считает, что России не стоит мешать, а достаточно лишь наблюдать.

"Их государство начинает сыпаться изнутри, и возможно это один из тех моментов, которые повлияют на нашу будущую победу", - сказал генерал.

Ягун предполагает, что в России может начаться внутренняя борьба между несколькими группами влияния, которые давно враждуют между собой - силовиками, бизнесменами, в определенной степени военными. Генерал добавил, что если бы в России была хотя бы эфемерная оппозиция, которая бы могла высказаться и что-то предложить, она после украинской победы, возможно, взяла бы власть.

Смена власти в России

Как сообщал УНИАН, российский олигарх и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, целью которой будет возрождение Российской империи.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что окружение Путина активно готовится к смене режима и организует для себя "запасные аэродромы" в государствах Латинской Америки.

А политолог Андрей Пионтковский заявлял, что система власти российского диктатора Владимира Путина разваливается на глазах. По его словам, у главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина огромные амбиции, а Рамзан Кадыров ведет себя гораздо более значимо, чем командир маленького отряда. Пионтковский считает, что частные армии, созданные в России, ориентированы не на победу в Украине, а на будущую гражданскую войну в самой РФ.

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