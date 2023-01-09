Российское предложение о прекращении огня, которое было направлено на раскол западного единства в поддержке Украины, встретило еще большую сплоченность союзников нашего государства.

Российские лидеры попытались протолкнуть выгодную для себя деэскалацию боевых действий в Украине, объявив 36-часовое прекращение огня на время рождественских праздников. Впрочем, Украина и страны Запада назвали эти намерения циничной попыткой выиграть время для пополнения запасов российских сил.

Аналитики подтверждают неискренность намерений Кремля, пишет The New York Times. Они отмечают, что такие предложения обычно приходят тогда, когда пауза принесет наибольшую пользу позиции России на поле боя, а не тогда, когда они могут способствовать мирным переговорам или помочь гражданскому населению.

Предложение Путина о прекращении огня, которое нарушили сами же российские войска, предположительно, задумывалось также как элемент пропаганды для своих граждан.

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NYT отмечает, что практика использования прекращения огня или мирных переговоров как пропаганды или как прикрытия для краткосрочного тактического преимущества была известна и до Путина. Пока страны ведут войну, лидеры распределяют дипломатические усилия так, чтобы они дополняли усилия на поле боя. Впрочем, это не значит, что Москва никогда не собирается серьезно вступать в дипломатические переговоры.

Тем не менее, неоднократные, хотя и редко подтверждаемые, заявления Путина о примирении отражают измерение этой войны: надежды главы Кремля сломать поддержку Украины Западом, которая сыграла важную роль в сдерживании вторжения.

Лидеры Украины рассматривают углубление финансовой и военной поддержки Запада как фронт, практически такой же важный, как и любой другой на поле боя. Эта поддержка предотвратила украинский экономический коллапс, обеспечивала украинские силы вооружением, и помогла остановить некогда стремительное продвижение России.

В то же время западные экономические санкции против России ограничивают ее способность вести войну и ослабляют позиции Путина внутри страны.

"Другими словами, поддержка Запада помогла превратить то, что Путин планировал как быструю победу России, в дорогой и неуверенный шаг. Поэтому он ищет любую возможность сломать эту поддержку. Это включает жесты в сторону дипломатии, которые направлены, по крайней мере частично, на то, чтобы вызвать разногласия между странами Запада и в их внутренней политике в отношении войны", - пишет NYT.

Москва пыталась изобразить украинских лидеров как препятствие миру, надеясь, что некоторые европейские лидеры или оппозиционные партии в конце концов согласятся с этим и уменьшат свою поддержку военных усилий Украины или будут давить на Киев, чтобы тот согласился на прекращение огня и мирные переговоры. А на фоне того, что российские войска все еще удерживают значительные территории Украины, мирные переговоры сейчас способствовали бы укреплению позиций Москвы.

Но пока западные государства были едиными в поддержке Украины в войне и даже расширили эту поддержку больше, чем ожидали многие аналитики.

Война в Украине - "прекращение огня" Путина

Как сообщал УНИАН, 5 января после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".

Однако уже в первый час российские войска нарушили свое же "перемирие", что также подтвердили в Пентагоне, и назвали заявление Путина о прекращении огня "пропагандистским трюком".

Между тем, у президента Турции выразили надежду на продление срока действия объявленного Россией прекращения огня 6-7 января. Анкара также готова приложить усилия для формирования условий диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.

В ответ на заявления турецкой стороны о продлении российского "перемирия" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такое "прекращение огня" не имеет никакого смысла, пока войска РФ находятся на территории Украины.

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